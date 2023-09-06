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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يعلن تعاقده مع عمر شادي رسمياً

عمر شادي
عمر شادي

أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي تعاقده مع عمر شادي لاعب فريق إكسليسيور روتردام الهولندي في تدعيم جديد لصفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

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وجاء تعقد بيراميدز مع عمر شادي البالغ من العمر 20 عاماً فقط لتدعيم خط دفاع الفريق إستعدااً لخوض منافسات الموسم المقبل.

وأنهى النادي إجراءات قيد اللاعب في قائمة فريق الشباب، لينضم لقائمة صفقات بيراميدز في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتعاقد بيراميدز مع كلا من: محمد رضا بوبو ومهند لاشين ومحمود مرعي وسيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه و فينستون ماييلي.

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