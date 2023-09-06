تعرف على مواعيد اجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة كفرالشيخ

تستقبل الجامعة الطلاب الجدد المرشحين لكليات الجامعة للعام الجامعى 2024/2023 لإجراء الكشف الطبى بداية من يوم السبت الموافق 9/9/2023 م كما موضح بالجدول المرفق.

جاء ذلك تحت رعاية رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقى، ونائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال.

خطوات التقدم للكشف الطبى:

أولا: الدخول على موقع التسجيل من خلال الرابط التالى: http://mis.kfs.edu.eg/misclinic/

ثانيا: طباعة الاستمارة عبر الموقع بالرقم القومى من خلال التقرير ولصق صورة شخصية 4*6 والتوجه لتوقيع الكشف الطبي فى الموعد والمكان المحدد بالجدول المرفق.

ثالثا: الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية بعد الانتهاء من الكشف الطبي ودفع المصروفات الدراسية على منظومة الدفع الإلكتروني

1. أصل شهادة الثانويه العامة + 3 صور من شهادة الثانوية العامة.

2. 3 صور من بطاقة الترشيح.

3. شهادة ميلاد كمبيوتر جديدة بالرقم الثلاثي.

4. 3 صور من البطاقة الشخصيه للطالب + 3 صور من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

5. عدد 8 صور شخصيه (4*6).

6. نموذج 2 جند + نموذج 6 جند للبنين.

7. ايصال الدفع المصروفات من خلال الدفع الالكتروني في منظومة الدفع عن طريق الفيزا كارد عن طريق الرابط

https://payments.kfs.edu.eg/?fbclid=IwAR2s6Z6tTs905cnKoJpkqe17M7F1MhqLC8dpSlRy6eJavmc26L190TKHPH0

8. اوراق الكشف الطبي بعد توقيع الكشف الطبي لائق.

9. إستمارة حجز دورة التربية العسكرية

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=316128520784422&id=100071618291818&mibextid=Nif5oz