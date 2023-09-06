عاجل
أيمن فقد رزقه وأم محمود تلطخت ملابسها بالدماء.. مشاهد من انهيار عقار حدائق القبة (فيديو) عالم أزهري يحذر: المحلل "زنا" وكبيرة من الكبائر فرنسا تُعلن ارتفاع الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تعرف على مواعيد اجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة كفرالشيخ

مواعيد الكشف الطبي
مواعيد الكشف الطبي

تستقبل الجامعة  الطلاب الجدد المرشحين لكليات الجامعة للعام الجامعى 2024/2023 لإجراء الكشف الطبى بداية من يوم السبت الموافق 9/9/2023 م كما موضح بالجدول المرفق.

جاء ذلك تحت رعاية رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقى، ونائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال.

خطوات التقدم للكشف الطبى:

أولا: الدخول على موقع التسجيل من خلال الرابط التالى: http://mis.kfs.edu.eg/misclinic/

ثانيا: طباعة الاستمارة عبر الموقع بالرقم القومى من خلال التقرير ولصق صورة شخصية 4*6 والتوجه لتوقيع الكشف الطبي فى الموعد والمكان المحدد بالجدول المرفق.

ثالثا: الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية بعد الانتهاء من الكشف الطبي ودفع المصروفات الدراسية على منظومة الدفع الإلكتروني

1. أصل شهادة الثانويه العامة + 3 صور من شهادة الثانوية العامة.

2. 3 صور من بطاقة الترشيح.

3. شهادة ميلاد كمبيوتر جديدة بالرقم الثلاثي.

4. 3 صور من البطاقة الشخصيه للطالب + 3 صور من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

5. عدد 8 صور شخصيه (4*6).

6. نموذج 2 جند + نموذج 6 جند للبنين.

7. ايصال الدفع المصروفات من خلال الدفع الالكتروني في منظومة الدفع عن طريق الفيزا كارد عن طريق الرابط

https://payments.kfs.edu.eg/?fbclid=IwAR2s6Z6tTs905cnKoJpkqe17M7F1MhqLC8dpSlRy6eJavmc26L190TKHPH0

8. اوراق الكشف الطبي بعد توقيع الكشف الطبي لائق.

9. إستمارة حجز دورة التربية العسكرية

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=316128520784422&id=100071618291818&mibextid=Nif5oz

 

الجريدة الورقية