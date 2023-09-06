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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مقدمة بعثة مصر تنهي اجراءات تسجيل المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد اليوم وفد مقدمة بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقرر إقامتها في مدينة هيراكليون باليونان خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري جلسة تسجيل البعثة مع اللجنة المنظمة.
وكان وفد مقدمة البعثة غادر القاهرة أمس من أجل التجهيز لإجراءات تسجيل البعثة وانهاء كافة الأمور قبل وصول البعثات المشاركة حيث حضر الاجتماع اليوم دكتور مهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ووفد البعثة الإدارية الأستاذ خالد حسن مسئول مالي والأستاذ أشرف عابد مسئول إداري والدكتور أسامة صادق مدير عام إدارة العلاقات العامة والمراسم باللجنة الأولمبية. 
وتشارك مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية في رياضات كرة القدم والخماسي الحديث والمصارعة والغوص والإنقاذ والتجديف والكرة الطائرة والكانوي والكياك والكاراتيه وكرة السلة 3x3.
ويقام خلال دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي لاتحاد البحر المتوسط.

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