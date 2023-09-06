الشاي الأخضر يخفض نسبة الكولسترول المرتفع.. دراسة توضح

تم تأكيد قدرة الشاي الأخضر على تقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة من خلال العديد من الدراسات.

الكوليسترول مادة شمعية يتم إنتاجها داخل المستوى، يجب أن يحافظ الجسم على توازن دقيق للكوليسترول، فالكثير من النوع "الضار" يمكن أن يسد الشرايين، مما يسبب مجموعة من المشاكل الصحية الخطيرة لحسن الحظ، هناك مشروب ساخن يمكن أن يساعدك على خفض نسبة الكوليسترول المرتفع لديك وهو الشاي الأخضر.

الشاي الأخضر وقدرته على خفض الكوليسترول

يأتي الشاي الأخضر من الصين، حيث تتم معالجة الأوراق بالتسخين باستخدام طريقة التحميص أو التحميص، ومن اليابان، حيث يتم طهي الأوراق على البخار في أغلب الأحيان.

والشاي الأخضر غني بشكل استثنائي بالفلافونويد، والذي يمكن أن يساعد في تحسين صحة قلبك عن طريق خفض نسبة الكوليسترول السيئ وتقليل تخثر الدم"، تشرح خبيرة التغذية فاسيليسا بونوماريفا حصريًا لـ MedicForum.

الفلافونويدات هي مركبات نباتية ثبت أن لها تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول وقد أثبتت العديد من الدراسات التأثيرات المضادة للكوليسترول في الشاي الأخضر.

والشاي الأخضر يخفض بشكل كبير مستويات الكوليسترول الإجمالية، بما في ذلك LDL، أو الكولسترول "الضار" في الدم ومع ذلك، الشاي الأخضر لا يؤثر على HDL، أو الكولسترول "الجيد"، وهو النوع الذي يقاوم الآثار الضارة للكولسترول LDL. وقد أظهرت الدراسات يقول الطبيب: "وجدت انخفاضات كبيرة في الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.

وأظهر التحليل الإضافي انخفاضًا أكبر في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بعد شرب الشاي الأخضر وخفض مستويات الكولسترول من خلال مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر.