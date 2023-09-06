علامة على وجهك تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم

الكوليسترول هو مادة شمعية ينتجها الكبد وتوفر العديد من الفوائد الصحية، مثل المساعدة في عملية التمثيل الغذائي الفعال، ارتفاع نسبة الكولسترول يعني أن لديك الكثير من الكولسترول LDL، وهذا نوع ضار من الكوليسترول يمكن أن يسد الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

لسوء الحظ، غالبًا ما لا يتم اكتشاف هذه العملية حتى تسبب انسدادًا يمكن أن يهدد الحياة في حالات نادرة، قد تظهر علامة منبهة على وجهك.

في بعض الأحيان، يصاب الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بتراكمات صغيرة من الدهون تحت الجلد، وتسمى هذه الرواسب xanthelasmas، ويمكن أن تحدث على الجفون،" توضح هيئة صحة العيون Allegro Optical.

وبحسب الهيئة الصحية، فإن لونها مصفر وقد تبدو مرتفعة قليلاً، ولا يتطلب Xanthelasma أي علاج ولا يسبب أي إزعاج أو أعراض أخرى.

ومع ذلك، كما يوضح Allegro Optical، بمجرد ظهور الورم الأصفر، سيظل اللون متغيرًا ما لم تتم إزالته جراحيًا.

وإذا لاحظ أطباء العيون لدينا زيادة في الورم الأصفر، فسوف يقومون، بعد الحصول على إذن منك، بإبلاغ طبيبك العمومي بهذا لأن هذا قد يشير إلى مشكلة محتملة في الكوليسترول.

قد تتضمن خيارات الإزالة ما يلي:

التبخر بالليزر - يمكن استخدام أنواع مختلفة من الضوء

تطبيق المواد الكيميائية على المنطقة المصابة

عملية القطع

ارتفاع نسبة الكولسترول ليس هو السبب الوحيد لحدوث زانثلازما.

تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

مشاكل التمثيل الغذائي

السكري

تليف الكبد الصفراوي الأولي

بعض أنواع السرطان

قصور الغدة الدرقية