منها البطاطس المقلية.. أطعمة تساعد في تدمير نمو العضلات

يعد البقاء نشيطًا أمرًا حيويًا للصحة العامة، كما أنه أفضل طريقة لبناء العضلات، يكون الأشخاص أكثر قدرة على تحسين كتلة عضلاتهم عن طريق أداء التمارين الصحيحة وتناول أطعمة معينة.

العضلات الهيكلية هي واحدة من أنواع العضلات الثلاثة الرئيسية، وتربط الأوتار هذه العضلات، التي تنقبض وتسبب الحركة، بالعظام.

وهناك بعض الأطعمة التي تساعد على تدمر العضلات مثل الدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكر المضاف، عن طريق التسبب في التهاب يمكن أن يتداخل مع تعافي العضلات ونموها، فضلاً عن التأثير سلبًا على حساسية الأنسولين، وهو أمر مهم لامتصاص العناصر الغذائية ، وإليك قائمة الأطعمة التي تدمر نمو العضلات.

اللحوم الباردة الدهنية

تحتوي اللحوم الباردة على نسبة عالية من الدهون المشبعة وقد تساهم في ضعف العضلات. وجدت دراسة نشرت في مجلة Clinical Nutrition أن تناول الكثير من الدهون المشبعة، خاصة من اللحوم الباردة الدهنية، كان مرتبطًا بضعف وظيفي في الأطراف السفلية.

بيتزا مجمدة

ستكلفك شريحة واحدة من البيتزا المجمدة حوالي تسعة جرامات من الدهون المشبعة ، وهو ما يقرب من نصف القيمة اليومية - ونراهن أنك لا تأكل شريحة واحدة فقط، تناول الكثير من الدهون المشبعة يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب، مما قد يعيق التعافي والنمو بعد ممارسة الرياضة علاوة على ذلك، فإن العديد من أنواع البيتزا المجمدة تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف (معظمه يأتي من الصلصة)، وهو عنصر غذائي آخر يجب عليك الحد منه لمساعدتك في بناء العضلات الخالية من الدهون.

المخبوزات السكرية

الإفراط في تناول المخبوزات السكرية مثل الكعك والبسكويت دون تناول نظام غذائي متوازن ومغذي يمكن أن يؤثر سلبا على نمو العضلات وصيانتها، يرتبط تناول كميات كبيرة من السكر بمقاومة الأنسولين والالتهابات، مما قد يتداخل مع استقلاب البروتين وتعافي العضلات.

البطاطس المقلية

تعتبر البطاطس المقلية معالجة للغاية وتحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وهو مزيج يمكن أن يساهم في زيادة الوزن ويؤدي إلى نوع سيء من الالتهابات التي يمكن أن تتداخل مع تعافي العضلات ونموها.