الصين تحظر استخدام iPhone على المسؤولين

قامت الصين بتوسيع الحظر على استخدام أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة المستوردة من قبل المسؤولين الحكوميين، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. وبحسب ما ورد طُلب من موظفي الدولة في مجموعات الدردشة والاجتماعات عدم إحضار الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية إلى المكتب أو استخدامها في العمل، وفقًا لـ "أشخاص مطلعين على الأمر". ويقال إن الهدف هو تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية وتحسين الأمن السيبراني.

إذا كنت تواجه تجربة سابقة، فذلك لأن بكين سبق أن أدرجت شركة Apple وغيرها من المنتجات الأجنبية في القائمة السوداء للدوائر الحكومية، وكان آخرها في عام 2019. في ذلك الوقت، كانت الحكومة تخطط للتخلص التدريجي من المعدات الغربية على مدى ثلاث سنوات لصالح البدائل المحلية. . وكان الهدف في ذلك الوقت هو الاحتفاظ بالبيانات داخل حدودها والتأكد من أن التكنولوجيا "آمنة" و"قابلة للتحكم"، وكل ذلك كجزء من قانون أمن الإنترنت الصيني لعام 2017.

تمكنت شركة Apple من البقاء فوق النزاع، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أن Foxconn والموردين الآخرين في البلاد يوظفون ملايين الأشخاص. كما أنها اتبعت قوانين الصين، حيث قامت بإزالة الآلاف من التطبيقات غير القانونية مثل شبكات VPN. ومع ذلك، فهي أيضًا أكثر عرضة للخطر من الشركات الأخرى. وبالإضافة إلى الاعتماد على التصنيع، تمثل الدولة حوالي 19% من إجمالي إيرادات شركة أبل.

وبعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على هواوي وغيرها من الشركات الصينية، حذت بكين حذوها بفرض حظر مماثل على شركة ميكرون لصناعة الرقائق. كان للقصة تطور آخر في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما أصدرت شركة الإلكترونيات الصينية هواوي الهاتف الذكي Mate 60 Pro باستخدام رقائق محلية الصنع مقاس 7 نانومتر وجدت من خلال عملية التفكيك أنها أكثر تقدمًا من المتوقع. وكشفت الصين أيضًا عن صندوق بقيمة 40 مليار دولار لصناعة الرقائق، بعد استمرار العقوبات التجارية مع الولايات المتحدة.

تيسلا هي شركة أمريكية أخرى معرضة للتغيرات في سياسات الصين. وبحسب ما ورد استحوذت الصين على جزء كبير من مبيعاتها في الربع الأول، وهي شركة صناعة السيارات الأجنبية الوحيدة التي حصلت على حصة سوقية في النصف الأول من عام 2023. وقد قيدت الصين مؤخرًا استخدام مركبة تسلا من قبل الموظفين العسكريين وموظفي الشركات المملوكة للدولة. الشركات، وفقا لتقرير سابق لصحيفة وول ستريت جورنال.

من المقرر أن تطلق شركة Apple جهاز iPhone 15 في أقل من أسبوع، مع حواف أنحف وإطار من التيتانيوم وشحن USB-C والمزيد. لم ترد شركة Apple على هذه القصة، لكن Engadget تواصلت مع الشركة للتعليق.