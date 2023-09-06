جوجل تتوصل إلى تسوية بشأن هيمنة متجر Play

توصلت Google إلى تسوية مبدئية مع تحالف المدعين العامين الذي رفع دعوى قضائية في عام 2021 تزعم أن عملاق البحث أساء استخدام هيمنته على توزيع تطبيقات Android من خلال متجر Google Play. وزعم المسؤولون أن جوجل كانت تستغل "قوتها الاحتكارية مع أندرويد للحفاظ على احتكارها بشكل غير قانوني"، قائلين إن 90 بالمائة من إجمالي مبيعات التطبيقات تمت من خلال جوجل بلاي. وذكرت بلومبرج أن الأمر قد أحيل إلى القاضي الذي، إذا كان سعيدًا، يمكنه تأكيد التسوية وإلغاء المعركة المعلقة في قاعة المحكمة. إنها خطوة ذكية من جانب جوجل، حيث واجهت عددًا من الدعاوى القضائية لمكافحة الاحتكار بسبب هيمنتها وقوتها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك غرامة قدرها 4.3 مليار يورو (4.6 مليار دولار) وتهديدات بتفكيك أعمالها الإعلانية.

لم يكن الجميع مسرورًا بالصفقة الأخيرة، حيث قام تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، بتغريد أن Epic غير مدرجة في التسوية. رفع مطور الألعاب دعوى قضائية ضد Google في عام 2020، زاعمًا أن الأخيرة أبرمت صفقات مع ناشري ألعاب كبار آخرين لطرد متاجر التطبيقات المنافسة. يتذمر سويني أيضًا، كالعادة، من مطالبة المتاجر الأخرى بجزء من كل معاملة لدفع تكاليف تشغيل تلك المتاجر.

تم تحديد موعد محاكمة Epic ضد Google في السادس من نوفمبر، لكن سويني غرّد: "إذا أنهت Google احتكارها للمدفوعات دون فرض ضريبة Google على معاملات الطرف الثالث، فسنقوم بالتسوية وسنكون أصدقاء Google في عصرهم الجديد. ولكن إذا كانت التسوية مجرد "إذا دفعنا أموال المدعين الآخرين مع ترك ضريبة جوجل سارية، فسوف نستمر في النضال. ولن يستفيد المستهلكون إلا إذا لم يفتح تطبيق مكافحة الاحتكار الأسواق فحسب، بل أعاد المنافسة في الأسعار أيضًا". ولم يتم بعد الكشف عن المبلغ المحدد الذي يجب أن تدفعه جوجل وأي تغييرات ضرورية مطلوبة، ولكن يمكن الإعلان عنه في جلسة استماع يوم 12 أكتوبر.