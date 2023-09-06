عاجل
أيمن فقد رزقه وأم محمود تلطخت ملابسها بالدماء.. مشاهد من انهيار عقار حدائق القبة (فيديو) عالم أزهري يحذر: المحلل "زنا" وكبيرة من الكبائر فرنسا تُعلن ارتفاع الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كريم بنزيما مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية موسم 2023

كريم بنزيما
كريم بنزيما

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة عن القائمة الأولى – من بين 6 قوائم – للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية بالون دور لعام 2023، والتي شهدت تواجد كريم بنزيما إلى جوار محمد صلاح.

txt

بنزيما: لا أعد جماهير اتحاد جدة بأي شيء في المونديال

txt

كريم بنزيما: الاتحاد سيصل لنهائي كأس العالم للأندية بشرط

وتواجد النجم الدولي الفرنسي كريم ينزيما لاعب فريق الاتحاد السعودي الحالي وريال مدريد السابق في القائمة الأولى والتي شهدت تواجد كل من:

كريم بنزيما (ريال مدريد والاتحاد)

محمد صلاح (ليفربول)

يوشكو جفارديول (لايبزيج ومانشستر سيتي)

أندري أونانا (مانشستر يونايتد وإنتر ميلان)

جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)

بنزيما أخر من حصل على الكرة الذهبية

يذكر أن النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما، هو أخر لاعب حصل على الكرة الذهبية، بعدما توج بها الماضي 2022، بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد، حيث قاد الملكي لحصد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

الجريدة الورقية