كريم بنزيما مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية موسم 2023

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة عن القائمة الأولى – من بين 6 قوائم – للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية بالون دور لعام 2023، والتي شهدت تواجد كريم بنزيما إلى جوار محمد صلاح.

وتواجد النجم الدولي الفرنسي كريم ينزيما لاعب فريق الاتحاد السعودي الحالي وريال مدريد السابق في القائمة الأولى والتي شهدت تواجد كل من:

كريم بنزيما (ريال مدريد والاتحاد)

محمد صلاح (ليفربول)

يوشكو جفارديول (لايبزيج ومانشستر سيتي)

أندري أونانا (مانشستر يونايتد وإنتر ميلان)

جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)

بنزيما أخر من حصل على الكرة الذهبية

يذكر أن النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما، هو أخر لاعب حصل على الكرة الذهبية، بعدما توج بها الماضي 2022، بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد، حيث قاد الملكي لحصد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.