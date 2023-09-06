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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يعلن انتهاء أزمة قيد القائمة الأولى بفرق قطاع الناشئين

إسماعيل يوسف
إسماعيل يوسف

 كشف إسماعيل يوسف، رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن انتهاء أزمة قيد القائمة الأولى الخاصة بفرق القطاع المختلفة.

 

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 وأكد رئيس قطاعات الناشئين أنه نجح في إنهاء هذا الأمر بعد التواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، الذين تفهموا الوضع الحالي للنادي.

 وأشار إسماعيل يوسف إلى أنه تم قبول القوائم الأولى الخاصة باللاعبين الناشئين بالفرق المختلفة بشكل كامل، وفقًا للوائح المنظمة للاتحاد المصري لكرة القدم.

 إسماعيل يوسف يشكر اتحاد الكرة:

 وقدم رئيس قطاعات الناشئين الشكر للمسؤولين في اتحاد الكرة المصري على تعاونهم لإنهاء هذا الأمر، وعلى رأسهم جمال علام، رئيس الاتحاد، واللواء محمد حلمي مشهور، عضو المجلس، ووليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد، وحمادة أنور، مدير إدارة المنتخبات الوطنية لكرة القدم.

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