يوتيوب يختبر ألعابًا صغيرة الحجم على سطح المكتب والهاتف المحمول

يطلق موقع يوتيوب YouTube منصة داخل التطبيق للألعاب صغيرة الحجم، مما يضيف إلى الطرق التي يمكنك من خلالها التفاعل مع المحتوى الموجود على خدمة الفيديو الشهيرة. للأسف، هذه ليست تجربة ألعاب سحابية كاملة، فكر في الأمر مثل Miniclip الذي يعيش داخل موقع الفيديو الاجتماعي.

هذا عرض تجريبي، وعلى هذا النحو، فهو متاح فقط للمشاركين المختارين أو مختبري النسخة التجريبية. كيف تعرف إذا تم اختيارك؟ افتح موقع YouTube وابحث عن علامة التبويب "العناصر القابلة للتشغيل" بجانب المحتوى الموجود في خلاصة الصفحة الرئيسية. بالنسبة للقلة المحظوظة، تعمل الألعاب على كل من موقع ويب سطح المكتب والأجهزة المحمولة.

لا توجد قائمة بالعناوين المنشورة في الوقت الحالي، ولكن أفاد موقع 9to5Google أن هناك لعبة تسمى Stack Bounce متاحة والتي تتضمن تحطيم الكرة عبر الحلقات عبر نقرات في الوقت المناسب. إذا كان العنوان يبدو مألوفًا، فذلك لأن Stack Bounce معروض بالفعل على خدمة Google GameSnacks.

كما أن تحريك كرة ثلاثية الأبعاد بعيد كل البعد عن أنواع الألعاب التي كان Google Stadia يقدمها عند إغلاقه، على الرغم من أن الشركة تشير إلى أن النظام سيحفظ تقدم اللعبة، والذي يمكن الوصول إليه عبر علامة التبويب "السجل". بمعنى آخر، يمكن أن تكون هناك تجارب أكثر تعقيدًا في المستقبل، حيث لا يوجد الكثير من التقدم الذي يمكن إنقاذه عند تحريك الكرة المرتدة عبر الحلقات. في الوقت الحالي، يعد بمثابة مستودع للألعاب الصغيرة.

يوتيوب ليست خدمة بث الفيديو الوحيدة التي تغمس أصابعها في الألعاب السحابية. حققت Netflix دفعة كبيرة جدًا في هذا المجال في العامين الماضيين، حيث قامت مؤخرًا بتوسيع الخدمات لتشمل أجهزة التلفاز الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. وحتى TikTok يقوم بتجربة ألعاب بسيطة داخل التطبيق، بالإضافة إلى مسابقات معلوماتية مباشرة بجوائز نقدية. بدأت خدمة البث السحابي Stadia من Google في الظهور في شهر يناير.