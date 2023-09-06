إسهال يجبر طائرة على الهبوط.. خوفًا من كارثة بيولوجية (فيديو)

اضطرت طائرة تابعة لخطوط دلتا الجوية في طريقها من أتلانتا إلى إسبانيا إلى العودة، بعد أن تسبب إسهال راكب في خطر بيولوجي على متنها.

وأجبر الطيار من الرحلة 198 إلى الهبوط اضطراريًا بالعودة إلى مطار أتلانتا بعد ساعتين فقط من الإقلاع.

وفشل طاقم الطائرة في احتواء حالة الطوارئ بسبب الرائحة رغم استعمال السدادات القطنية ومطهر الفانيليا، وعقب الهبوط خضعت الطائرة إيرباص إيه 350 لعملية تنظيف عميق بعد.

توقف الإسهال:

وبعد تأخير لمدة 8 ساعات، استقل جميع الركاب على متن الطائرة بما في ذلك الراكب الذي تسبب في الكارثة طائرة أخرى إلى برشلونة.

من جانبها، قالت دلتا في بيان موجز، إن الرحلة 198، عادت إلى أتلانتا بعد حالة طبية على متنها، مردفة: “نعتذر بصدق عن أي إزعاج أو تأخير لعملائنا”.

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