إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة أسيوط الغربي

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها فى طريق القاهرة- أسيوط الغربي فى نطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق.تم نقل المصابين الى المستشفى واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم اخطارا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة- أسيوط الغربي قرب مدخل قصر الباسل بدائرة المركز ووجود مصابين. وعلى الفور انتقلت اجهزة الشرطة وسيارا الاسعاف وتبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة محمد سمير عبد الله 68 سنة -فاطمة علي عبد العزيز 57 سنة - إلهام محمد سمير 32 سنة - مصطفى محمد سمير 23 . تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

ومن جهه اخرى أصيب 16 شخص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي بعد مفارق جرزا وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 16 شخص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النياب التي تولت التحقيق.