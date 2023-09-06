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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع المدني السعودي يسيطر على حريق أعشاب في أحد الأودية بمحافظة المندق

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 أصدر منذ قليل الدفاع المدني السعودي بيانًا عاجلًا بشأن حريق محافظة المندق الذي نشب في أعشاب في وداي بقرية عشبة، وأكد الدفاع المدني تمت السيطرة على الحريق والتعامل معه بسرعة كبيرة، حرصًا على حياة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين الموجودين في المنطقة.

 استجابة سريعة:

 وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الفرق لا تزال في الموقع حتى الآن كوضع احترازي حرصًا على سلامة الجميع.

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 جاء ذلك في ظل الاستجابة السريعة للدفاع المدني السعودي مع مختلف الحوادث، حيث يتم التفاعل والتعامل بشكل سريع مع جميع البلاغات الواردة للمديرية في توقيتات زمنية محددة.

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