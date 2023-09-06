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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جامعة الأقصر تبحث سبل اعتماد مركز تدريب الكوادر البشرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

بحث الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ولجنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،  اليوم الأربعاء، آليات اعتماد مركز تدريب الكوادر البشرية بالجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد عطيتو، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لكلية الطب، والسيد عمر مصطفى الصادق، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية.

وضم وفد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل من: عادل محمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، ورئيس اللجنة، وفاطمة عيد سيد، بإدارة ترتيب جامعات وبحث علمي، وفاء عبد الحميد، بإدارة الكفاءة المؤسسية، وزينب جبريل، بإدارة التدريب، وسام المرسي، تخطيط القوى العاملة، ودكتور إسماعيل العادلي،  إدارة الشئون القانونية، وسيد عادل، مكتب المستشار القانوني.

وأوضح الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، أن مركز تدريب الكوادر البشرية بالجامعة، لم يقتصر على خدمة موظفي الجامعة فحسب، بل سيمكن الموظفين من خارج الجامعة في الحصول على الدورات التدريبية التي يحتاجها؛ لتطوير مساره المهني، وذلك في إطار حرص الجامعة على القيام بدورها نحو خدمة المجتمع.

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