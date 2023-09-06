وزير الخارجية البحريني يُشارك في اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات بالجامعة العربية

شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين، في اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات في جامعة الدول العربية، الذي عُقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور ممثلي كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة المغربية، ودولة ليبيا، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

خطوات سياسية ودبلوماسية

واستعرضت اللجنة التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة بشأن ما اتخذته من خطوات سياسية ودبلوماسية لتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، وعلى المستوى الوزاري، ووافقت على القرار الذي سيعرض على اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

شارك في الاجتماع، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والسفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية.

من ناحية أخرى، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، لقد سبق الاجتماع الوزاري العربي للدورة ١٦٠ برئاسة المغرب، اجتماعات اللجان حول تركيا وايران والقضية الفلسطينية وغيرها من الموضوعات التي تحظى باهتمام الدول العربية .

وأوضح أبو الغيط خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر الأمانة العامة عقب انتهاء المجلس الوزارى العربى اليوم الأربعاء ٦ سبتمبر ، نرصد تطورا في العلاقات بين ايران والسعودية وايران والدول العربية وكذلك تركيا والدول العربية ولذلك لم تصدر اللجان بيانات بخصوصهما.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية إن هناك جهدا يبذل لعقد اجتماع على المستوى الوزاري لبحث تنفيذ مبادرة السلام العربية وسوف يعقد هذا الاجتماع في يوم 18 سبتمبر الجاري.