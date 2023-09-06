عمار حمدي: المقاولون بوابة عودتي للأهلي والمنتخب.. وشوقي غريب كلمة السر

في أول تصريحاته عقب انضمامه لقلعة ذئاب الجبل تحدث عمار حمدي، الوافد الجديد لنادي المقاولون العرب، عن أسباب اختياره اللعب في صفوف ذئاب الجبل وطموحاته مع الفريق.

أكد عمار حمدي أن نادي المقاولون العرب بوابته للعودة من جديد لمنتخب مصر والنادي الأهلي وتعويض السنتين الماضيتين.

وواصل عمار حمدي :"أشكر نادي سيراميكا كليوباترا ومسؤولي النادي على تفهمهم رغبتي باللعب بنادي المقاولون تحت قيادة الكابتن شوقي غريب ".

وأوضح أنه سعيد بالانضمام لنادي المقاولون صاحب التاريخ العريق والتدريب تحت قيادة الكابتن شوقي غريب والذي له بصمة خاصة على عمار حمدي واقتناعه بي في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي فزنا بها في مصر نوفمبر ٢٠١٩ وكذلك أولمبياد طوكيو حيث كان المنتخب الأولمبي المصري ضمن أفضل ثمانية منتخبات على مستوى العالم.

عمار حمدي كان أحد عناصر المنتخب الأولمبي الذين توج ببطولة أمم أفريقيا للشباب بالقاهرة للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 تحت قيادة الكابتن شوقي غريب.