وزير خارجية البحرين يجتمع مع المفوض السامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين، في القاهرة اليوم، مع فيليب لازاريني، المفوض السامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته 160.

تقديم الدعم والمساندة للاجئين الفلسطينيين

وجرى خلال الاجتماع، استعراض الجهود التي تقوم بها الوكالة في تقديم الدعم والمساندة للاجئين الفلسطينيين، وتوفير الخدمات الضرورية لهم في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية، والمشاريع التي تنفذها الوكالة في مجال الرعاية الإنسانية الشاملة لتوفير بيئة آمنة مستدامة للاجئين في دول المنطقة.

وتم خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي للدور الإنساني المهم الذي تقوم به الوكالة، ومساندة المشروعات والبرامج التي تنفذها لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم الحياتية، وأن يعم السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، بما يحفظ حقوق شعوبها في الأمن والاستقرار والتنمية والعيش الكريم.

حضر الاجتماع، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والسفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.