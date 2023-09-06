الحالة المرورية بميدان مصطفى محمود وجامعة الدول

ظهرت كثافات مرورية مساء اليوم الأربعاء بميدان مصطفى محمود، وشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

الحالة المرورية

شهدت الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة صباح اليوم ، زحاما فى حركة السيارات بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات أوقات الذروة للزحام على مدار اليوم بالكامل.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وفى سياق اخر

قضت محكمة مستأنف أكتوبر، المنعقدة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، ببراءة الفنانة إيمى سالم خلال جلسة معارضتها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج وسكرتارية محمود عبد الرحيم وزكريا مبسوط.

واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة محامى الفنانة الفنانة إيمي سالم، والذي طلب الاستعلام من شهر العقاري بالقناطر، عن صحة الإيصال، وعنوان السكن، وأسماء محرري الايصال.

وقالت الفنانة خلال جلسة استجوابها في المحكمة: "والله ما أعرف حاجة".

يذكر أن محكمة جنح أكتوبر، قضت بحبس الفنانة إيمان سالم، غيابيًّا بالسجن 3 سنوات، بتهمة تبديد شيكات بقيمة ١٢ ألف جنيه.