وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره المغربي العلاقات الثنائية

اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين، في القاهرة اليوم الأربعاء، مع السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية.

وتم خلال الاجتماع بحث أوجه العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات تعزيزًا للتعاون الثنائي وخدمة مصالح البلدين والشعبين في ظل التوجيهات الملكية السامية من لدن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة.

التعاون والتنسيق المشترك:

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على المستوى السياسي والدبلوماسي، وفي كافة المحافل الدولية.

كما تدارس الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون العربي المشترك للمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة ودفع عجلة التنمية والازدهار في الدول العربية.

حضر الاجتماع السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والسفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.