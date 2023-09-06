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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إعصار هائل يضرب الشيشان.. وقديروف يُعلن حالة الطوارئ

قديروف
قديروف

 تعمل "خدمات الطوارئ الشيشانية"، على إزالة تبعات الإعصار القوي الذي ضرب جمهورية الشيشان، حسبما أفاد  الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، مساء اليوم الأربعاء.

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 وكتب قديروف عبر "تلجرام": "ضرب إعصار قوي جمهورية الشيشان تخلله هطول أمطار وبرد في بعض الأماكن، وتسببت الرياح القوية في تدمير اللوحات الإعلانية والأسطح كما اقتلعت الأشجار وخطوط الكهرباء".

 وأصدر قديروف أمرًا لخدمات الطوارئ في الجمهورية لتقييم الأضرار الناجمة عن الإعصار والشروع فورًا في التصدي لها ومكافحتها من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الترميم السريع للمباني والبنية التحتية المتضررة، وضمان سلامة مواطني الجمهورية.

 ضخ المياه من المناطق التي غمرتها الفيضانات:

 وأكد أن العمل جارٍ على ضخ المياه من المناطق التي غمرتها الفيضانات وتزويد المواطنين بكافة أنواع المساعدة اللازمة.

 من ناحية أخرى، علق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف على إدراج اسم والدته أيماني قديروفا في قائمة العقوبات الأمريكية.

 وكتب قديروف في منشور على "تلجرام"، يوم الخميس: "لقد كففت عن إبداء الاستغراب إزاء القرارات غير المنطقية للولايات المتحدة والغرب بشأن العقوبات، وفجأة باتت أمي العزيزة على القوائم".

 وأضاف: "أنها تشتغل بالأعمال الخيرية فقط، والعالم بأسره يعرف ذلك، ولذلك لا يمكن اعتبار القرار الأمريكي إلا أنه انتهاك متعمد ووقح لكافة الأعراف الأخلاقية".

الجريدة الورقية