مدرسة البحيري الصناعية بالفيوم تفوز بالمركز الأول فى مسابقة أكفأ مدرسة عسكرية

قام قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، باعلان نتيجة أكفأ مدرسة عسكرية على مستوى الجمهورية وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفازت مدرسة الشهيد يحي البحيري الصناعية العسكرية بالفيوم ، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة أكفأ مدرسة عسكري، وتم تكريم محمد محمد محمد الحصان مدير المدرسة .

وتقدمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالشكر والتقدير لقيادات تعليم الفيوم ، الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ومحمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية ، وإدارة مدرسة الشهيد يحي البحيري الصناعية العسكرية بالفيوم ، وذلك لدعمهم للمدارس العسكرية ، والجهد المبذول في العمل فى تطوير العمل بمدارس التعليم الفني بالفيوم.

لجنة الوظائف الاشرافية

على جانب اخر أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم ، برئاسة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، اليوم الأحد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية.تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

تم إجراء المقابلات الشخصية فى مكتب وكيل الوزارة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، مكتب وكيل الوزارة.

وتم تشكيل اللجنة برئاسة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وشملت كل من ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم وعيسي عثمان نقيب المعلمين بالفيوم والمستشار عبدالباقي مفتاح رئيس مجلس أمناء المحافظة و الدكتور فايز محمد منصور -كلية التربية جامعة الفيوم وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ومراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام ومحمد فتحي مدير إدارة التعليم الثانوي وخالد يونس مدير الشئون القانونية وعبدالحكيم عبدالخالق عبدالله مدير عام بمديرية التنظيم والإدارة بالفيوم

تم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية ، وسيتم إجراء المقابلات الشخصية غدا الأثنين للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة ثانوي عام - وكيل مدرسة ثانوي عام.