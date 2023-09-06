سيناتور روسي ينتقد التصريحات الأمريكية بشأن الهجوم المُضاد

علق النائب في مجلس الدوما الروسي عن القرم، "سيرجي تسيكوف"، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حول تقدم الهجوم المُضاد الأوكراني، واصفًا إياها بالادعاءات الكاذبة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح تسيكوف في تعليقه على تصريحات بلينكن: "إنهم يريدون رؤية جوانب إيجابية في الهجوم المضاد الفاشل، هي بالتأكيد غير موجودة.. فكل هذا أكاذيب فاضحة في تصريحات بلينكن، وجميع ممثلي العالم الغربي لا يرون أي نجاحات في الهجوم المضاد إياه".

تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا:

وأضاف: "تصريحات بلينكن تهدف إلى طمأنة مواطني أوكرانيا والولايات المتحدة، وذلك لتبرير تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا، والتي ستتم بعد ذلك سرقتها". مؤكدًا أن نظام كييف لن يحقق أي نجاح.

وادعى بلينكن في وقت سابق، أن واشنطن شهدت "تقدمًا ملحوظًا" في الهجوم المضاد الأوكراني.

كما أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وصل صباح الأربعاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة رسمية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، أن قوات كييف تكبدت خسائر فادحة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية منذ بدء ما يسمى بالهجوم المضاد، دون أن تحقق أي اختراق على أي محور.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 يوليو الماضي، بأنه لا توجد نتائج بالنسبة للقوات الأوكرانية، و"القيمون الغربيون محبطون بشكل واضح" من مسار الهجوم المضاد، حيث لم تساعد أوكرانيا لا تلك الموارد الهائلة التي تم ضخها هناك، ولا توريد الأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ، ولا إرسال آلاف المرتزقة والمستشارين.