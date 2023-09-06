جلاجيوس الكسندر يتالق ويقود كندا لنصف نهائي كأس العالم للسلة

حقق منتخب كندا لكرة السلة انجازا تاريخيا بتأهله للمرة الاولى في تاريخه الى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة حاليا في الفلبين واليابان واندونيسيا بعد تغلبه على منتخب سلوفانيا بنتيجة ١٠٠ /٨٩ في المباراة التي جمعت المنتخبين في اخر مباريات الدور ربع النهائي .

شهدت المباراة صراعا رائعا بين اثنين من أفضل نجوم البطولة وهما نجم كندا جيلاجيوس الكسندر و نجم سلوفانيا لوكا فوسنينيتش لكن حسمها النجم الكندي لمصلحته في نهاية الأمر الذي وضع المنتخب الكندي في الدور نصف النهائي محققا الانجاز الأهم .

أداء الكسندر الرائع عبرت عنه أرقامه في المباراة حيث سجل ٣١ نقطة و قام بعشر متابعات هجومية ودفاعية و ٤ تمريرات حاسمة وحصل على ١٢ خطأ من لاعبي المنتخب السلوفيني ولم يرتكب سوى ترن اوفر واحد فقط طوال المباراة.

وعقب الاعب أكد جيلاجيوس الكسندر لدينا شعور جيد بعد الفوز بالمباراة. لكننا لسنا في وضع الاكتفاء والرضا بما حققناه فلم نأتي هنا من اجل الصعود الى الدور نصف النهائي لكن جئنا من أجل الميدالية الذهبية ورفع الكأس .علينا أن نلعب كرة السلة التي تعودنا عليها و نمتع أنفسنا.

اما لوكا دوسينيتش فقال : فخور بما قدمه فريقي لم نقصر في الأداء على الإطلاق لكننا واجهنا فريقا قويا . علينا أن نعود الى الفندق مرفوعي الرأس .