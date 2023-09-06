إيناس الدغيدي: أنا مكتشفة أحمد عز وتكريمه بمهرجان القاهرة فرحني

أعربت المخرجة إيناس الدغيدي عن سعادتها بتكريم الفنان أحمد عز في الدورة القادمة لمهرجان القاهرة السينمائي والذي مقرر أن تقام خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدغيدي : سعيدة بتكريم أحمد عز في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي، خاصة أن أي خطوة يخطوها عز أو هند صبري تُحسب لي، لأني أنا اللي اكتشفتهم فنيًا وهما مجتهدين وعملوا مجهود في مسيرتهم.



وأضافت: بييجي وقت على المخرج بيحب انه يكتشف نجوم جديدة وفعلت ذلك مع فيفي عبده في فيلم "إمرأة واحدة لا تكفي" ومحمد رجب جبته قبل ما يسافر ويهاجر وعمل معايا مذكرات مراهقة.

وتحدثت إيناس الدغيدي عن سبب ابتعادها عن الدراما قائلة " معملتش دراما وكان لازم أخش من الباب الكبير وكان عندي مشروع مسلسل كتبته منذ سنوات وكان جاهز للتنفيذ، ولكنه توقف بسبب ميزانيته الكبيرة وكنت أرغب في تقديم مسلسل يضيف لتاريخي وليس بهدف الربح المادي وكان المسلسل كان يحمل اسم رمزة بنت الحريم ومأخوذًا عن قصة قوت القلوب الدمرداشية، ويناقش تحرير المرأة والجواري في القرن التاسع عشر، كما يركز على رفض الست المصرية العبودية منذ زمن طويل ومواجهتها للمجتمع والقوانين في هذه الفترة.



وتابعت: كان المفروض تقدم بطولة العمل درة ثم ذهب الدور إلى هنا الزاهد ثم توقف ولازم هكمله لأن أنا عنيدة وزي ما ركنت استاكوزا 4 سنين بسبب رفض احمد زكي لمشهد صربه من رغدة ثم اقتنع ونفذت الفيلم ومصممة أعمل المسلسل بس هنا الزاهد كبرت على الدور لأن لازم البطلة يكون عمرها في حدود 18 أو 19 سنة .