ختام الدورة التثقيفية للاستراتيجية والأمن القومى بجامعة الزقازيق

شهد الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الأربعاء، حفل ختام الدورة التثقيفية " الاستراتيجية والأمن القومي" ، بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام السماحي، المستشار بالأكاديمية، والدكتورة نجلاء فتحي، المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي، والدكتور نبيل مصطفى، المدير التنفيذي للمعلومات، ونخبة من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والفنية والموسيقية والشعرية؛ مُقدمة من طلاب قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية تحت إشراف الدكتور هانى حلمى، عميد التربية النوعية، والدكتورة ريهام إيهاب، رئيس القسم بالكلية، وبقيادة الدكتورة لمياء عبدالفتاح، الأستاذ بكلية التربية النوعية.

وحاضر خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة اللواء ممدوح الجزار والذي تناول عددًا من المحاور الهامة لتوضيح ماهية وعناصر الدولة ودور القوات المسلحة في حماية وحفظ استقرار الوطن داخل وخارج حدود الدولة، كما حاضر في اليوم الثاني اللواء عادل العمدة والذي تناول التحديات والتهديدات والمخاطر التي تواجه الدولة ووسائل تحقيق الأمن القومي.

وألقى في اليوم الثالث من الدورة العميد إيهاب طلعت محاضرة بعنوان "المليار الذهبية " متحدثًا عن المحاور العامة التي توضح هذه النظرية، وخلال اليوم الختامى ألقى اللواء هشام السماحي محاضرة تناول فيها المفاهيم الاستراتيجية وأهمية التخطيط على جميع المستويات ومراحل بناء الاستراتيجية وعلاقتها بالقوة الشاملة للدولة.

ووجه الدكتور إيهاب الببلاوي التحية والتقدير للقيادة السياسية وقيادات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية وكلية الدفاع الوطني على الدور التنويري الذي تقوم به الأكاديمية في كشف ما تقوم به القوى الخارجية من حروب الجيل الخامس وما ترمي إليه لزعزعة أمن واستقرار الدولة، والدور الحيوى للجامعات في نشر الوعي السياسي والأمني بين الطلاب، مثمنًا جهود الأكاديمية في نشر الثقافة السياسية في ربوع مصر على أيدى قادة عسكريين وطنيين مميزين.

وأشارت الدكتورة نجلاء فتحى، إلى أن عدد المتدربين خلال الدورة بلغ ٦٩ متدربًا، مؤكدة أن التوعية والتوصيل الجيد للمعلومة أحد أهم الأهداف التى ترتكز عليها الدورات التدريبية التى تقدمها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في رحاب الجامعة؛ تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الجانبين،

وهو ما يهدف إليه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية نحو الانفتاح على شراكات وعقد دورات ترسخ لمفاهيم وطنية لرفع درجات الوعى لدى مُنتسبي جامعة الزقازيق.

وفي الختام، تم تسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين الذين أشادوا بدورهم بأهمية الدورة وتحقيق الهدف والاستفادة القصوى منها، وهي تأهيل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في موضوعات هامة محليًا وإقليميًا مثل الاستراتيجية والأمن القومي لرفع مستوى الوعي لدى هذه الفئات المؤثرة بالمجتمع.