كلام فى الهوا

الأربعاء 06/سبتمبر/2023 - 07:21 م 9/6/2023 7:21:57 PM

الأمل نور يُضىء الحياة ويصنع المستقبل، بدونه يسير الشخص فى الحياة بدون روح ويتخبط فى ظُلمات الحياة والحزن. بدون الأمل يرفع الشخص رايات اليأس رغم أن الحياة سوف تمر ولن تنتظرك، فى ذلك يقول صلاح جاهين «يأسك وصبرك بين إيديك وإنت حر تيأس ما تيأس الحياة راح تمر» لذلك يجىء دور الرواد فى زرع بذور الأمل لدى شعوبهم حتى لا يتمكن منهم الضيق، ويجعلون من تلك البذور مخرجًا لكل يأس.

ولعل أهم ما يشغل الناس فى عصور «الرماد» ألا يقعوا فى الوهم والقحط، ولا يترك البعض ليشقى والبعض دون إحساس، فهذا الأمر خطر على المجتمع، لذلك يجب على الناس أن يشعروا بالمساواة فيما بينهم... ويكون معيار الصعود هو العلم والمعرفة والعمل... هذا ما فعله سيدنا يوسف عليه السلام، حيث استطاع أن يُنجى أمته من الشدة التى أصابت البلاد، بأن ادخر لها واستعد حتى استطاع منع المجاعة عن البلاد، فلم يجُع أحد، بل استطاع أن يُغيث البدو فى الصحراء.

ولكن فى الأزمنة اللاحقة اضطر بعض الناس إلى أكل أى شىء وآخرون يتباهون بفاخر الثياب والترف ولا حياة لآلام الناس بسبب الغلاء.

لم نقصد أحدًا!