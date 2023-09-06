كشف ملابسات صورة "مينى باص" مطموسة اللوحات المعدنية بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لسيارة "مينى باص" مطموسة اللوحات حال سيرها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

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بالفحص تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها(تابعة لإحدى شركات النقل) قيادة (سائق بذات الشركة- مقيم بمحافظةالفيوم).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.