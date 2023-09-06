الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحباط ترويج 40 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بالإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الإقتصادى في وزارة الداخلية تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية إعتزام شخصين تهريب كميات كبيرة من السجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر بمحافظة الإسكندرية.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة محملةبـ (41000 عبوة سجائر) أجنبية الصنع "مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية ومجهولة المصدر"بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وقدرت قيمة الضرائب والرسوم والغرامات الجمركية بأكثر من (ثلاثة ملايين جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة والتصدى لجشع التجار الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها لما لها من مردود سلبى على موارد الخزانة العامة والدخل القومى.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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