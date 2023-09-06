جامعة المنصورة الأهلية تنشر ضوابط وشروط السكن الجامعى بالمنصورة الجديدة

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، عن تخصيص عدد من العمارات السكنية «الإسكان المتميز» للطلاب، أعضاء هيئة التدريس، العاملين، حيث تم توفير سكن متميز بالعمارات التابعة لجامعة المنصورة الأهلية بمشروع إسكان مصر بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك حرصًا من جامعة المنصورة الأهلية على توفير كل سبل الدعم لطلاب الجامعة القدامى والمستجدين، وخصوصًا المغتربين بتوفير سكن متميز لهم بجوار مقر الجامعة الأهلية في إطار الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023-2024.



وأشار رئيس جامعة المنصورة الأهلية، إلى السكن الجامعى لجامعة المنصورة الأهلية يتميز أن العمارات السكنية بجوار الطريق الدولي الساحلي بالعمارات أرقام(23, 24, 25, 26) ومجهزة على أعلى مستوى؛ وبها عمال نظافة وأمن 24 ساعة، السكن مجهز بشبكة WIFI المتصلة بسنترال مدينة المنصورة الجديدة من خلال شبكة الفايبر.



وأضاف أنه حرصًا على توفير سبل الاطمئنان لأولياء الأمور تم تخصيص عمارات للطالبات وعمارات أخرى مخصصة للطلاب، السكن مجهز بإشراف طوال الوقت، ومجهز بعيادة طبية تعمل على مدار الساعة تحت إشراف طبي كامل من الجامعة وبها جميع التجهيزات الطبية ومتطلبات الإسعافات الأولية.



وفي هذا الصدد، أشار رئيس جامعة المنصورة الأهلية، إلى أنه سيتم فتح باب التقدم للإسكان الجامعى داخل مدينة المنصورة الجديدة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 حتى 23 سبتمبر 2023 الجاري لطلاب وطالبات جامعة المنصورة الأهلية.