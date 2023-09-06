محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ لمناقشة الموقف التنفيذي في عدد من الملفات ومعوقات العمل.

ووجه محافظ الدقهلية، بسرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة وتكثيف العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء وسرعة الانتهاء منهم لخدمة المواطنين، من خلال التنسيق الكامل مع مدير المكتب الفني بالمحافظة ومدير منظومة تقنين أملاك الدولة بالمحافظة.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدوله والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وأشار إلى أن الدوله تولي ملف تقنين أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء والتعديات على الأرضي الزراعية أهمية كبيرة، لأن هذه الملفات لها أهمية بالغة من خلال حل مشاكل المواطنين وفرض هيبة الدولة.

وأكد المحافظ، أن المتابعة المستمرة هي أساس النجاح وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل، لأن العمل من دون متابعة سيؤدي حتمًا إلى قصور في الأداء وعدم تحقيق النتيجة المطلوبة وربما يؤدي إلى الفشل.

ولفت الى أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم في كافة القطاعات الخدمية المختلفة، والتصدي لكافة الأعمال المخالفة وتنفيذ توجيهات الدولة في كافة الملفات.