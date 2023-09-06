الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انتخابات الزمالك.. غلق باب تلقي الطلبات اليوم بعد قبول 3 مرشحين

الزمالك
الزمالك

 أغلق منذ قليل باب تلقي طلبات المرشحين لانتخابات نادي الزمالك المقامة حاليًا وذلك خلال اليوم الثالث من فتح باب الانتخابات الذي بدأ من الإثنين 4 سبتمبر.

txt

مروة أمير الرفاعي ثالث المرشحين بانتخابات الزمالك اليوم

txt

خاص| أشرف عبدالسلام مرشح عضوية الزمالك "لا بد من التغيير"

 

 وشهد اليوم الأربعاء تقدم 3 مرشحين بالانتخابات، بعدما كانت البداية بتقدم حمدية كمال، لاعبة طائرة الزمالك السابقة، ثم تقدم أشرف إمام عبدالسلام أوراق ترشيحه لعضوية مجلس إدارة  نادي الزمالك، وأخيرًا تقديم مروة أمير الرفاعي نجلة أمير الرفاعي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق بأوراق ترشحها، وتم قبولها بعدما قدمت أوراقها بشكل كامل.

 

 يُذكر أنه يتم فتح باب الترشح من العاشرة صباحًا لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك وحتى السادسة مساءً، ويستمر لمدة 7 أيام متتالية ولمدة 8 ساعات يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

 

 

 

 وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من: الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي رئيسًا للجنة وأيمن عبدالخالق، مدير المتابعة وعلاء حنفي، مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبدالفتاح، مدير المشتريات، ومحمد خالد، القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس، نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد، مدير الخزينة، وصلاح صبحي، قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

 

مواد متعلقة

مروة أمير الرفاعي ثالث المرشحين بانتخابات الزمالك اليوم

خاص| أشرف عبدالسلام مرشح عضوية الزمالك "لا بد من التغيير"

لاعبة طائرة الزمالك السابق تقدم أوراق ترشيحها في انتخابات الأبيض

فقرات خططية وفنية بمران الزمالك اليوم استعدادا للموسم الجديد

الجريدة الورقية