انتخابات الزمالك.. غلق باب تلقي الطلبات اليوم بعد قبول 3 مرشحين

أغلق منذ قليل باب تلقي طلبات المرشحين لانتخابات نادي الزمالك المقامة حاليًا وذلك خلال اليوم الثالث من فتح باب الانتخابات الذي بدأ من الإثنين 4 سبتمبر.

وشهد اليوم الأربعاء تقدم 3 مرشحين بالانتخابات، بعدما كانت البداية بتقدم حمدية كمال، لاعبة طائرة الزمالك السابقة، ثم تقدم أشرف إمام عبدالسلام أوراق ترشيحه لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، وأخيرًا تقديم مروة أمير الرفاعي نجلة أمير الرفاعي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق بأوراق ترشحها، وتم قبولها بعدما قدمت أوراقها بشكل كامل.

يُذكر أنه يتم فتح باب الترشح من العاشرة صباحًا لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك وحتى السادسة مساءً، ويستمر لمدة 7 أيام متتالية ولمدة 8 ساعات يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من: الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي رئيسًا للجنة وأيمن عبدالخالق، مدير المتابعة وعلاء حنفي، مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبدالفتاح، مدير المشتريات، ومحمد خالد، القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس، نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد، مدير الخزينة، وصلاح صبحي، قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.