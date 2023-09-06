الدقهلية: رفع 15 ألف طن ناتج تطهير المصارف والترع بالمنزلة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اعمال الحمله المكبره للنظافة ورفع القمامة بمركز ومدينه المنزله بمشاركة 6 وحدات محلية.

وقال مختار، أنه تم رفع 15الف طن ناتج تطهير من حرم المصارف والترع بنطاق المركز ورفع 430 طن قمامه و50 طن اتربة من كافه شوارع المدينة وقري المركز علي مدار 3 أيام عمل.

ومن جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه بمشاركة المهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات، وفهمي علام بجهاز النظافة والتجميل فقد تم التنسيق مع المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة؛ لمتابعة تنفيذ اعمال الحمله المشار اليها، حيث تم رفع ناتج التطهير من حرم الترعه طريق الفروسات وعلى البحر الصغير بالطريق الزراعي، وطريق البحر، ورفع ناتج تطهير الطريق المؤدي الي ميت شريف وطريق الهاويس ورفع القمامة، وتحسين مستوي النظافة بالعديد من المناطق، شملت خلف مدرسة أم المؤمنين، وخلف سوق الجملة ومن ساحة ابو يونس، وحول مدرسة الفقاعي و بحر البلد و شارع مضرب حال وخلف مستشفى المنزلة العام وحي الحميات والمعهد الديني و حي الفداء.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.