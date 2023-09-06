تنظيم دورة تدريبية عن الطرق الحديثة لمكافحة أمراض الفاكهة

قد معهد بحوث أمراض النباتات الدورة التدريبيه القطريه بعنوان "أهم الأمراض التي تصيب اشجار الفاكهة في مصر والطرق الحديثة للمكافحة " في الفترة من 4 – 6/9/2023، برعاية الدكتور كامل عامر مدير المكتب الاقليمي للمنظمه العربية للتنمية الزراعيه وبإشراف الدكتور محسن ابو رحاب وكيل المعهد لشئون الارشاد والتدريب.

ركز البحوث الزراعية

وتهدف الدورة الي تدريب أكثر من (30) باحث من مركز البحوث الزراعية علي أهم المظاهر المرضية التى تصيب أشجار الفاكهة والتى تساعد المشتغلين فى هذا المجال على التعرف على الأعراض المميزه لكل مرض سواء الفطرية – البكتيريه – الفيروسية وكذلك النيماتودية التى تصيب محاصيل الفاكهة تحت ظروف تغير المناخ وبالتالى إمكانية وضع برامج مكافحة متكاملة لهذه الأمراض.

كما تناولت الدورة التعرف على احدث الطرق لمكافحة أمراض اشجار الفاكهة والحفاظ علي جودة الثمار في مرحلة ما بعد الحصاد والجمع والتسويق والتصدير والتداول.

وأكد الدكتور محمود قمحاوى مدير معهد بحوث امراض النباتات أنه فى إطار التعاون بين معهد بحوث أمراض النباتات و المنظمة العربية للتنمية الزراعيه، وجامعة الدول العربية .

وأضاف "قمحاوى" أن التغيرات المناخيه قد أدت إلى ظهور بعض المسببات الممرضة للنبات التى لم يكن لها تأثير يذكر على بعض المحاصيل وأصبحت تحدث الأن ضرر بالمحصول العائل وقد تم تسليط الضوء على هذه المسببات وكيفية السيطره عليها.

وتناولت الدورة التى حاضر فيها نخبه متميزة من الباحثين الاكفاء كيفية تشخيص المرض النباتى والإدارة المتكاملة لهذه الأمراض وقد تناولت الدورة أمراض نخيل التمر- المانجو – الموالح - الزيتون – التفاح - المشمش – الكمثرى – الخوخ – النكتارين وكذلك طرق المكافحة الحديثة لأمراض ما بعد الحصاد سواء اثناء التخزين والتصدير والتسويق لمحاصيل هذه الفاكهة.