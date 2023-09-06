منى ممدوح تشعل إنستجرام بفستان ستان وملامح جذابة

شاركت الفنانة منى ممدوح ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتهوس جمهورها بأنوثتها وجمال ملامحها.

الفنانة منى ممدوح

وظهرت منى ممدوح بفستان مُجسم مصنوع من قماش الحرير باللون الأخضر، مكشوف ناحية الصدر والأكتاف، وإحدى الساقين؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأبيض الشفاف؛ ليعطي لمسة أنثوية مثيرة.

وتزينت منى ممدوح بمجموعة من المجوهرات الراقية، فضمت سلسلة رقيقة متعددة اللون، بالإضافة إلى العديد من الأساور الذهبية والخواتم، وساعة كبيرة الحجم في اليد اليسرى.

منى ممدوح

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت منى ممدوح تصفيفة شعر بسيطة تاركة خصلاتها تتدلى على كتفيها وظهرها بصيحة الويفي الناعمة؛ لتعكس جمال ملامحها.

منى ممدوح

ووضعت منى مكياجًا هادئًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلاتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني.

وحصلت على عينين ساحرتين بإستخدام ظلال العين بدرجات البني مع الشيمر اللامع، بالإضافة للرموش الصناعية الطويلة، كما اختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.