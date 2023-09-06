محافظ الدقهلية يوجه بسرعة صرف مساعدة شهرية لشخص من ذوي الهمم

التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بأحد المواطنين من ذوي القدرات الخاصة من داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة لتلبية مطالبة.

واستمع إلى كافة مطالبه واحتياجاته، والتقى أيضًا بعدد من المواطنين ووجه بسرعة حل مشاكلهم.

وكلف المحافظ، الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة صرف مساعده شهرية، وإقامة كشك على أعلى مستوى مجهز بكافة البضائع بالتنسيق مع المحاسب حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا.

ووجه مختار، بمتابعة حالته الاجتماعية والصحية أول بأول وتلبية كافة احتياجه وتوفير حياة كريمة له من خلال توفير مصادر دخل ثابته ورعاية صحية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي ذوي الهمم اهتمامًا كبيرًا والذين يعيشون عصرهم الذهبي في عهده والذي وجه بتلبية كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد على أننا نعمل في الجهاز التنفيذي بالمحافظة على حل كافة مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم من خلال المراكز التكنولوجية بكافة المراكز والمدن والأحياء بنطاق بالمحافظة.