الدقهلية تناقش تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الاجتماع الدوري الموسع مع مديري عموم ومديري الادارات التنفيذية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور اللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية.

واستعرض الاجتماع أسلوب العمل داخل الادارات كل في اختصاصه والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الاداء وحسن الانجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي.

ووجه مختار، بضرورة المتابعة المستمرة لطرح تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة 2023/2024 بمراكز المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين علي مدار فترات تنفيذ الخطة حتي الانتهاء من جميع المشروعات علي مستوي المحافظة.

وأكد مختار، على ضرورة اعطاء دفعة قوية للعمل في ملفات التصالح والتقنين والانتهاء تماما من ملف التقنين مع نهاية اكتوبر القادم تيسيرا علي المواطنين وتحقيقا لمصالح المواطنين.

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لاعمال لجان تفعيل قانون المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة حرصا علي تطبيق القانون حفاظا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين، مطالبا باستمرار متابعة سير العمل بالمصالح الحكومية بمجمعات الخدمات بقري حياة كريمة والتأكد من حسن تقديم الخدمات للمواطنين من هذه المجمعات وكذا المراكز التكنولوجية بمشروعات قري شربين.

وتابع مختار، خلال الاجتماع موقف تجهيز الاراضي اللازمة لمشروعات مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الثانية بعدد من مراكز المحافظة، مشيراً الي ان مبادرة حياة كريمة بالفعل غيرت وجه الحياة للمواطنين في الريف من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة المجالات.

وأكد مختار، أن المحافظة ومن خلال جهازها التنفيذي وكافة الادارات اننا نعمل جميعاً كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم.

وتناول مختار، خلال مؤتمر المتابعة الاسبوعي اليوم العديد من الملفات الاخري التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين شملت ضرورة تنشيط التحصيل لمستحقات الدولة في مقدمتها رسوم النظافة وكذلك متابعة موقف انشاء مجمع خدمات بالدقهلية وتنفيذ محطة الصرف الصحي بالزعفران بالمنصورة وتطوير حديقة الحيوان وشجرة الدر، وكذا متابعة موقف عدد من المشروعات المتعثرة لاعطاء دفعة للعمل بها وموقف تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بمراكز ومدن المحافظة وكذا موقف صيانة دورات المياة.