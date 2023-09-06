شباب ورياضة المنيا تتابع اختبارات انتقاء المواهب في لعبة المصارعة

انطلقت اليوم الأربعاء ٦ سبتمبر بالمنيا ، إختبار إنتقاء المواهب الجديدة ، بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي فى لعبة المصارعة مرحلة البراعم ، تحت شعار "مصر تستكشف أبطال المستقبل"، وذلك بالصالة المغطاة باستاد المنيا الرياضى ، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ لاعب.

جاء ذلك بحضور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة للرياضة ، والدكتور ضياء عيسى مدير إدارة الرياضة، والدكتور حماده اسماعيل مدير إدارة الأداء الرياضى ، دكتور مؤمن مهدى، والدكتور مصطفى مجاهد، والدكتور أحمد عبد الحكم منسقى المشروع وجميع العاملين بإدارة الرياضة بالمديرية، إدارة شباب المنيا قسم الرياضة.

وتشكلت لجنة مختصة من الإداره العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالإداره المركزية للأداء الرياضي بالوزارة ، والمشكلة من الدكتور جون محفوظ ،الكابتن احمد صادق ، الدكتور نبيل الشوربجي ، الدكتور محمود السيد ، كذلك الاخصائيين بإدارة الرياضة بالمديرية ، الدكتور عامر لطفى استاذ المصارعة المساعد بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا.

وشهدت اختبارات اليوم إقبال شديد وحرص ، من أولياء الأمور على إشراك أبنائهم بالمشروع القومي ، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من ٢٠٠ لاعبا ، وقد تم إجراء الإختبارات لهم في النواحي البدنية والمهارية ثم النفسية ، قياس الطول والوزن ، إختبارات الكرة الطبية ، وإختبار التخصص ، واختبارات السرعة ، اختبارات القوام ، وشارك شباب yly فى التنظيم لدخول اللاعبين تواجدهم.

وأكد مندى عكاشة، أن الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، تحرص على خلق مناخ ملائم للنشء والشباب ، لإنتاج أبطال قادرون على تمثيل مصر في جميع المحافل الدولية ، وحصد الميداليات الأوليمبية ، وهذا واضحا فى الإهتمام بالنشء والشباب ، وحرصها الدائم على توفير سبل ممارسة كافة الأنشطة للجميع ، وتأهيل اللاعبين للمشاركة فى البطولات الإفريقية والعربية والاقليمية والدولية.

وذكر عكاشة، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ، هو أحد المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة ، ويتضمن تنفيذ 5 مراحل أساسية ، وتشمل ، مرحلة الناشئين ومدتها عامان تدريبيان، ويليها مرحلة الواعدين ومدتها عامان تدريبيان ، ثم مرحلة أبطال الواعدين ومدتها عامان تدريبيان، وبعدها مرحلة النخبة ومدتها عام تدريبي، ثم مرحلة البطل الأولمبي لحين اعتزال اللاعب، وكذلك وضح ان استراتيجيه المشروع ، ترتكز على انتقاء اللاعبين المتميزين رياضيا ، في مختلف الألعاب واعدادهم ليصبحوا ابطالا عالميين قادرين ، على رفع علم مصر في المحافل الدولية.

وأشاد احمد مصطفى، ومحمد حمدى على دور الوزارة ، حيث أوضحا ، أن الإستثمار فى الشباب استثمار مربح بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته ، بإستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة وتأهيلهم في مختلف المناحى والمجالات ، من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية ، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية ، والمتميزين من أبناء المحافظة، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية ، لإعطائهم الفرص الحقيقية للنجاح والتميز ورفع اسم المحافظة عاليًا.

ونوه ضياء عيسى ، إلى أن الإختبارات بمحافظات المنيا ، أقيمت على يومين الأثنين ٢٨ اغسطس لإنتقاء اللاعبين المميزين من المتقدمين فى لعبة الملاكمة ، والأربعاء ٦ سبتمبر لإنتقاء اللاعبين المتقدمين في لعبة المصارعة ، وتقام الاختبارات بتوجيهات من وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى ، حيث يعتبر المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى ، من أكبر المشروعات التى تولي الدولة الإهتمام بها.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، ومتابعة احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة.