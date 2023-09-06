خاص| أشرف عبدالسلام مرشح عضوية الزمالك "لا بد من التغيير"

شهدت إنتخابات نادي الزمالك اليوم الأربعاء، تقدم أشرف إمام عبدالسلام أوراق ترشيحه لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك خلال اليوم الثالث من فتح باب الإنتخابات الذي بدأت من الإثنين 4 سبتمبر.

وتحدث أشرف إمام عبدالسلام رئيس صندوق التكافل ورئيس المطبعه الأميرية في حوار خاص لبوابة الوفد وقال: “أطالب ان يعرض كل مرشح برنامجه الإنتخابي، وعلي جميع المرشحين أن لا يقدمو وعود كاذبة لجماهير الزمالك، فالفعل هو الأمر الأهم وليس الكلام عن البرنامج”.

وعند سؤاله عن هل سيكون هناك قائمة أم قدم أوراقه كمرشح مستقل أفاد: “حتي الأن أخوض الانتخباات كمستقل بدون قائمة، ولكن قد يحدث هناك تعديل في الأمور خلال الفترة المقبلة”.

وتابع:" من أهم أسباب ترشحي للزمالك هو ضرورة التغيير، لابد أن يكون هناك فكر جديد لخدمة نادي الزمالك وأنا أسعي لتقديم شيئ للنادي وتغيير الوضع".

وتابع:" الأيام المقبلة ستشهد بالطبع تواجد مرشحين محترمين سيقدمون وأتمني أن يتولي المجلس الأصلح والتوفيق للجميع من أجل مصلحة نادي الزمالك"

وعند سؤاله عن أهم التحديات التي ستواجه المجلس القادم أجاب: “الأموال هي أبرز المشاكل التي تواجه الزمالك، فنادي الزمالك يحتاج للتمويل، وهناك الكثير من الامور التي يمكن عرضها لوضح برامج لحل هذه الأزمة بداية من التواصل مع الجهات المعنية”.

وأكمل حديثه:" تحديد المشكله نفسه هو نصف الحل، وبعد ذلك يتم التوصل لحلها، وأن المجلس القادم سيكون عليه حمل كبير جدا لتخطي تلك الأزمات".

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