مطرانية الأقباط بالوادي الجديد تستعد للاجتماع الاسبوعي

تستعد كنيسة السيدة العذراء مريم بمقر مطرانية الأٌقباط الأرثوذكس بالوادي الجديد وتوابعها، الأحد، لبدء فعاليات الاجتماع العام بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يترأس نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الإيبارشية، العظة الروحية حول دراسة الإصحاح الجديد من إحدى الاناجيل الاربعة، ومن المقرر أن يتخلل اللقاء عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، واقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحية وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم روحية من كورال "الإيبارشية"، يليها كلمة العظة الروحية، والختام وصلاة تسبحة نصف الليل.

يلقي أسقف الاقباط عظته لهذا الاسبوع بالتزامن بـفترات استعدادات الكنائس للإحتفال بـ"عيد النيروز" أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية"، ب الكنائس القبطية والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.

يعود الاحتفال بـ"عيد النيروز" إلى عادات وتقاليد مصر القديمة باعتباره أحد مظاهر الشهيرة لبدء العام المصري، حسب ماورد في المراجع التاريخية، وتعيد الكنيسة القبطية إحياء هذه المناسبة سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.