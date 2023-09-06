ضبط 1550 كجم دجاج ولحوم وأسماك مخالفة خلال حملات بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع الأسماك و اللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك، والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية كافة، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لضبط سوق الأسماك واللحوم مشددًّا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

من جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية" قاموا بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٦) محاضر مخالفة وضبط (١٥٥٠كجم) تقريبًا لحوم و دجاج مخالفة بيانها: (١٥ كجم) لحوم بقرى مذبوحة المجازر الحكومية (١٥٠٠ كجم) دواجن صالحة، ولكن بدون بيانات ومجهولة المصدر، (٣٢ كجم) أسماك مجمدة مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كافة، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظًا على صحة و سلامة المواطنين، من الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر كافة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددًّا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم كافة والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب، وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

من جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة، بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات، قامت خلال شهر أغسطس الماضى 2023، بإجراء الفحص لـ 2000 رأس ماشية ضد البروسيلا، وفحص 1505 رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

تيسيراً على المواطنين، أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهامًا من المديرية لاكتشاف أى حالات مصابة بالسل البقري أو البروسيلا، وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورةً كبيرةً على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، مؤكدًا استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

أضاف اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي بدأت أعمالها في 15 يوليو 2023، قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة خلال الـ ٦ أسابيع الماضية من الحملة بتحصين (٤٥٣ ألفًا و ٣٨٦) رأس ماشية ما بين تحصين (٢٢٨ ألفًا و٧٣٥) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٢٢٤ ألفًا و٦٥١) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل (٩٠١٣) رأس ماشية، مشيرًل إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد (٤٤٢٢) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

أشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

قامت إدارة الخدمات بمديرية الطب البيطري بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية، بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز منيا القمح، ذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت أن الحملة التفتيشية عن تحرير محضري مخالفة لمركز بيع أدوية بيطرية وضبط (٢٣٠ عبوة) لـ (٤٩ صنفًا) دواء بيطريًّا مخالفًا، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لمدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية كافة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشددًّا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.