حبس السايس المتهم بعمل فعل غير أخلاقى لسيدة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس سايس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بعمل فعل غير أخلاقى لسيدة أثناء مرورها من أمامه بفيصل.

كلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لسيدة توثق ارتكاب أحد الأشخاص فعلًا غير أخلاقى أثناء مرورها من أمامه، مشيرةً لتكرار تلك الواقعة يوميًّا بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه وتبين أنه سايس مقيم بمنطقة الهرم بالجيزة محكوم عليه فى 3 قضايا "تسول"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حددَّ المشرع المادة رقم 278 من قانون العقوبات المصرى، لعقوبة الفعل الفاضح العلنى والخادش للحياء، والتى تصل إلى الحبس والغرامة.

تنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه: "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

ومن ناحية أخري، أشار القانون، إلي أنه كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

ويعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.

أما إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرًا مزورًّا مدعيًّا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص دون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.