الحماية المدنية تسيطر على حريق محلات تجارية برأس غارب في البحر الأحمر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في 3 محلات تجارية بمنطقة الـ608 في رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا يفيد بنشوب حريق في 3 محلات تجارية متجاورة بمنطقة 608 بمدينة رأس غارب شمال البحرالأحمر، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة على النيران قبل امتداده إلى باقي العمارات المجاورة ودون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية لمباشرة التحقيقات.