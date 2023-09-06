تعرف على مواعيد الالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا بجنوب سيناء

وافق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على فتح باب القبول للالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بجنوب سيناء، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العام الدراسي 2023-2024، والذي جرى افتتاحها بمدينة طور سيناء بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويجري فتح باب التقدم لمدة 19 يومًا، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 10 سبتمبر الجاري وحتى يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجاري عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الشروط الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين لتلك المدارس، وأن عملية اختيار الطلاب تجري بمنتهى الدقة، ووفقًا لمعايير وشروط محددة، ومنها الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يجري توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية، وشخصية، وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، إضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية تساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس .



