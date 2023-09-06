بتكلفة نصف مليار جنيه.. إنشاء 8 مدارس جديدة بجنوب سيناء

أكد مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية بجنوب سيناء، أنه جرى تشكيل لجنة للمرور على كل المدارس بالمحافظة للتأكد من جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، وحصر المدارس التي تحتاج إلى صيانة سواء كانت “عاجلة، جزئية، شاملة”.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم، ومدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مؤكدًا أن اللجنة أكدت أن كل المدارس جاهزة ومستعدة لاستقبال الطلاب.

وقال مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية، إنه جرى الانتهاء من صيانة 17 مدرسة، تضمنت أعمال الصيانة إنشاء ملاعب، وتطوير مرافق، وتجهيزات إضافية، كما جاري طرح أعمال صيانة 10 مدارس أخرى لإجراء صيانة وتوسعات في بعضها لاستيعاب الكثافة المتزايدة، لافتًا إلى أن العام الدراسي الجديد لم يشهد دخول أي مدارس جديدة للخدمة.

وأكد أنه جاري الإعداد والتنسيق لبدء أعمال التنفيذ في 8 مشروعات جديدة بتكلفة تقدر بنحو نصف مليار جنيه، وتتضمن هذه المشروعات إنشاء مدرسة ثانوية فندقية، وأخرى مصرية يابانية بمدينة دهب، إضافة إلى إجراء توسعات بمدرسة علي بن أبي طالب، وفاطمة الزهراء للتعليم الأساسي بمدينة دهب، ليستوعبا الإقبال الشديد عليهما.

وسيجري إنشاء مدرسة الغرقانة للتعليم الأساسي بمدينة شرم الشيخ، وإنشاء أول صرح تعليمي دولي على أرض المحافظة يتمثل في إقامة مدرسة النيل الدولية بمدينة شرم الشيخ، والتي من المقرر أن تضم 42 فصلا دراسيا، إضافة إلى المناطق الخدمية، بتكلفة تقدر بنحو 187 مليون جنيه.

وأضاف أنه جاري الإعداد لبدء إنشاء مدرسة وادي فيران الثانوية الصناعية، لخدمة كافة الوديان والتجمعات البدوية التابعة لقرية فيران، بهدف مساعدة أبناء هذه المناطق لاستكمال مراحل تعليمهم، والمساهمة في دمج أبناء سيناء في التعليم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى إقامة مدرسة مصرية يابانية جديدة بمدينة رأس سدر، لتصبح جنوب سيناء بها 4 مدارس مصرية يابانية، بينهما مدرستين داخل الخدمة بالفعل إحداهما بمدينة طور سيناء، والأخرى بمدينة شرم الشيخ.