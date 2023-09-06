الشرقية: إعداد خريطة شاملة لمقدمي الخدمات للأطفال المعرضة للخطر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

ومن جانبها أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، إلى استمرار الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بالتعاون مع الجهات المعنية، في الإنضمام للندوات وورش العمل للتأكد من عدم تعرض أطفال المحافظة لأي شكل من أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مآوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق إستقرار الأسرة المصرية، وذلك من خلال وضع خطط وحلول عاجلة للمخاطر التى يتعرض لها الأطفال.

وأوضحت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، إنتهاء الوحدة من إعداد خريطة شاملة لمقدمي الخدمات للأطفال المعرضة للخطر، وذلك عقب المشاركة فى ورشة العمل التي أقيمت بمحافظة الاسكندرية لتوضيح كيفية عمل خريطة الخدمات الشاملة لمقدمي الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين للأطفال المعرضة للخطر، وكذلك كيفية جمع البيانات المطلوبة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وتحت إشراف المجلس القومى للطفوله والأمومة ودعم منظمة اليونسيف.

وأشارت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل، أن الخريطة تضمنت الخدمات المقدمة للأطفال المعرضين للخطر على مستوى الجمهورية والتي تهدف لوضع قاعدة بيانات تضم الجهات المقدمة للخدمات ( الصحية – القانونية - الاجتماعية – النفسية - التعليمية ) لتسهيل تقديم التدخلات والخدمات اللازمة لحالات الأطفال المعرضة للخطر وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سلم 35 عقد عمل لراغبي العمل من ذوي الهمم "قادرون باختلاف" بالقطاع الخاص، وذلك في احتفالية نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية العمل بالشرقية بقاعة الإجتماعات بالديوان العام، في حضور المهندسة لبني عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة، لافتا إلي أن برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية قدم قروض بقيمة 3 مليار و 108 مليون جنيه لتوفير 55 ألف و 417 فرصة عمل للشباب الجاد من خلال تنفيذ 18 ألف و 924 مشروعاً للشباب، بالإضافة إلى ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قروض ومنح للشباب لإقامة مشروعاتهم، موجهاً القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها وذلك بهدف الحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأضاف محافظ الشرقية، أن ما تقوم به الدولة المصرية ومؤسساتها الداعمة ما هو إلا لتوفير مزيد من الحماية والرعاية للفئات الأكثر إحتياجاً، وشمولها في منظومة الحماية الإجتماعية والصحية والتأمينية والتي توفرها وزارة العمل لهم داخل المحافظات مشيداً بدور مديرية العمل بالشرقية في التواصل مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته وليحيا حياة كريمة.

واختتم محافظ الشرقية كلمته بتوجيه الشكر للشركات الداعمة لذوي القدرات والهمم بتوفير فرص عمل لائقة لهم، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل بإخلاص واستغلال الأجواء وبيئة العمل الآمنة التي توفرها الدولة للإستمرار في التقدم وتحقيق معدلات انجاز غير مسبوقة حتى نستطيع أن نبني بسواعدنا مصرنا الجديدة التي طالما حلمنا بها.

ومن جانبه قدم وكيل وزارة العمل الشكر لمحافظ الشرقية العاملة لمجهوداته الدائمة والمستمرة في رعاية ذوي القدرات والهمم بتوفير فرص عمل حقيقية لهم في شركات القطاع الخاص تتماشى مع ظروفهم وتدريبهم على كيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر تدر عليهم دخلاً ثابتا وتحقق لهم حياة كريمة.

وأعرب ذوي القدرات والهمم عن سعادتهم لإستقبال محافظ الشرقية لهم وتسليمهم عقود العمل المناسبة لظروفهم، وذلك بالقطاع الخاص مقدمين الشكر للشركات الداعمة والمساندة لهم ليحيوا حياه كريمة ويصبحوا شركاء في بناء وتنمية المجتمع.