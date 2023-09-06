أسرة تعيش بلا مأوى وتستغيث بمحافظ المنيا

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك” بنشر واقعة مأساوية ، لأسرة منياوية تعيش بلا مأوى ، مكونة من أب وأم وأربعة أطفال في الشارع، بعد طردهم من منزلهم بسبب انتهاء عقد إيجارهم، في محافظة المنيا.

وجاء في إستغاثة الأسرة الفقيرة ، التي نشرتها وسائل التواصل الإجتماعي، أن الأب يدعى "إسلام حسين" ، وهو عامل بسيط، وليس لديه أي أموال أو سكن بديل ، وأن أبنائه الأربعة هم كل من ، فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، وثلاثة أولاد تبلغ أعمارهم 10 سنوات، و7 سنوات، وعامين .

وأشار الأب إلى أن ابنته الكبرى تعاني من مرض السكر، وأن حماته المريضة أجريت لها عملية في المخ ، وأنه لا يستطيع تحمل مسؤولية رعاية أسرته في الشارع، وطالب الأب الجهات المعنية، وعلى رأسها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير شقة أولى بالرعاية للأسرة حتى تتمكن من العيش حياة كريمة.

وكانت القيادة السياسية ووزارة التضامن، قد أطلقت مبادرة "سكن كريم"، بهدف توفير وحدات سكنية لائقة للأسر الأكثر احتياجًا، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المبادرة حتى الآن أكثر من 100 ألف أسرة ، وفي ظل إرتفاع أسعار العقارات والمواد الخام، أصبح الحصول على سكن ملائم أمرًا صعبًا بالنسبة للعديد من الأسر المصرية، خاصة الأسر محدودة الدخل.