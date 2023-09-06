رئيس جامعة بني سويف الأهلية يتابع سير العمل ومراحل التقديم للالتحاق بالبرامج

عقد الدكتور منصور حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر الجامعة الأهلية لمتابعة سير العمل و مراحل التقديم للالتحاق ببرامج الجامعة الأهلية، طبقًا للحد الأدنى للتقدم المعلن عنه من قبل المجلس الأعلى للجامعات جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر دواد النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، ومحمد سليم امين عام الجامعه و محمود صبره مدير عام شئون التعليم والطلاب.

وتابع رئيس الجامعة خلال الاجتماع، اخر مستجدات تقديم الطلاب بالبرامج المتنوعة ، وأعداد المتقدمين بكل برنامج، ووجه بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بإجراءات التقديم والقبول وتوفير كافة وسائل الراحة لهم، وتيسير كافة الإجراءات.

ووجه رئيس الجامعة، بوضع خطة لاستقبال العام الدراسى الجديد على مستوى كافة البرامج، يراعا فيها إقامة حفلات لاستقبال الطلاب الجدد، و مشاركة الطلاب فى كافة الأنشطة الطلابية المتنوعة اعتبارا من بداية الفصل الدراسى الأول .

كما قام رئيس الجامعة، بجوله تفقدية لمتابعة تقديم الطلاب قام فيها بفتح حوار مفتوح مع الطلاب وأولياء أمورهم للإجابة عن الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم.

كما تفقد رئيس الجامعة ، عدد من المدرجات الجديدة المجهزة بأحدث الأجهزة التعليمية الحديثة ، وأبدي رئيس الجامعة بعض الملاحظات التي يجب تأخذ في الاعتبار.

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