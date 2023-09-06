المنيا: تحرير 119 محضر تمويني لمخالفات بالمخابز البلدية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تحرير 119 محضرا تموينيا مخالفا، خلال تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، موجهاً بتكثيف جهودها في المرور الميدانى على منشآت بيع المواد الغذائية والتعاون مع مديرية التموين ومفتشى الأغذية بالصحة، والطب البيطرى لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات، ومدى صلاحيتها وإتباع كافة الاشتراطات الصحية والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

وحررت الوحدات المحلية لمراكز ومدن (سمالوط – العدوة - مطاى ) شمال المنيا، 79 محضراً متنوعاً، خلال حملات تفتيشية ورقابية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 45 محضرا متنوعا بمركز سمالوط، وضبط كميات من السكر ناقص الوزن و تحرير محاضر لمحطات مواد بترولية لعدم توافر عوامل الآمان، و28 محضرا تموينيا في مركز العدوة.

وتنوعت المحاضر بين ( إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم صرف بون – تجميع وتصرف في حصص الدقيق المدعم – خبز ناقص وزن – عدم نظافة)، و6 محاضر مخالفة بمركز مطاي شملت(بيع سلع بدون فواتير- عدم وجود شهادة صحية – سلع مجهولة المصدر)، إلي جانب ضبط مصنع جبن يعمل بدون ترخيص وتم مصادرة الأغذية وأخذ عينات منها وإرسالها إلى معامل الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتمكنت الوحدات المحلية لمركزي (ملوي– أبوقرقاص)، من تحرير 40 محضرا تموينيا للمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ، منها، 15 محضرا بمركز ملوي بقريتي (البياضية – والروضة) ، تنوعت المحاضر بين ، (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم نظافة – عدم صرف بون – عدم وجود سجلات).

وحررت الحملة 25 محضر تمويني على الأسواق والمحال التجارية بمركز ومدينة أبوقرقاص ، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة ، بالتعاون مع الجهات المعنية ومفتشي الأغذية والتموين ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.