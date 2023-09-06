محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا؛ لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ والسكرتير العام، والسكرتير المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومدير مرور الإسماعيلية ووكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة الصحة ومدير عام المنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن، والأحياء، وعدد من مديري المديريات المعنية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بضرورة توفير كافة الإمكانات والسُبل لتسهيل العملية التعليمية بكافة المدارس بالإدارات التعليمية الثماني، مؤكدًا على تعاون الجهات المختلفة لتيسير فترات دخول وخروج الطلبة، وتذليل الاختناقات المرورية الناتجة عنها، موجهًا المراكز والمدن والأحياء برفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس ومحيط المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين وصيانة أعمدة الإنارة بمحيطها، ورفع المخلفات أولًا بأول وتقليم الأشجار بالمدارس وحولها.

واستعرض بشارة، تقريرًا من وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية بشأن جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا على أهمية استمرار أعمال التطوير التي تشهدها عددًا من المدارس حاليًا وتكثيف العمل للتأكد من جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وشدد محافظ الإسماعيلية، على كافة القيادات التعليمية بالمحافظة، بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس، لافتًا المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، موقف مدارس المحافظة والبالغ عددها ١٠٤٢ مدرسة، تشمل كافة المراحل الدراسية والتي تستوعب نحو 384382 طالبًا، مشيرًا إلى وجود عدد من المدارس التي سوف تعمل فترة مسائية خلال فترات من العام الدراسي، نتيجة أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة بالإضافة إلى وجود كثافات طلابية عالية في البعض الآخر.

ولفت إلى وصول عدد كبير من الكتب الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة للمدارس، واستمرار وصول الكميات الباقية خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى صدور نشرة المصروفات الدراسية الجديدة وجارٍ توزيعها على كافة المدارس وتوفير إمكانية دفع المصروفات على ثلاثة أقساط؛ تيسيرًا على أولياء الأمور مع إعفاء الحالات الخاصة والأَولى بالرعاية من المصروفات طبقًا للبحث الاجتماعي الداعم لذلك.

وعرض مدير عام المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية، استعدادات الأزهر الشريف ومعاهده، لبدء العام الدراسي الجديد والبالغ عددها ٢٢٧ معهدًا أزهريًا لكافة المراحل التعليمية.

ومن جهته أكد وكيل وزارة الصحة والسكان عن توافر الزائرة الصحية وفقًا للجداول المعتمدة بالمدارس بالإضافة إلى التطعيمات اللازمة لبداية كل مرحلة دراسية.

جدير بالذكر أنه سوف ينطلق العام الدراسي الجديد في الأول من أكتوبر بجميع المدارس الرسمية والتجريبية على مستوى الجمهورية.